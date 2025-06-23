العالم اليوم - "أريس مانجمنت" تعتزم شراء 20% من "إيني بلينيتود"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 02:20 مساءً - قالت شركة أريس مانجمنت الأميركية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، الاثنين، إن ذراعها شركة أريس ألتيرناتيف كريديت قد وقعت اتفاقا نهائيا لشراء حصة بنسبة 20% في شركة إيني بلينيتيود الإيطالية.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على الحصة في شركة إيني بلينيتود، المتخصصة في تحول الطاقة والمملوكة لشركة إيني، نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار). وتقدر هذه الصفقة القيمة المؤسسية لشركة بلينيتود بأكثر من 12 مليار يورو.

ومن المقرر إتمام الصفقة فور الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلينيتيود ستيفانو جوبرتي إن الصفقة "تعزز بشكل أكبر قوة نهجنا الاستراتيجي، الذي يمزج بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال نموذج أعمال متكامل يركز على مستقبل قطاع الطاقة".