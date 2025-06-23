نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيران تعلن تعرض موقع "فوردو" النووي لهجوم إسرائيلي جديد وسط تصاعد الاستهدافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تعرض موقع "فوردو" النووي لهجوم جديد شنته القوات الإسرائيلية، وذلك ضمن سلسلة من الضربات المتواصلة التي تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الإيرانية، في إطار التصعيد العسكري القائم منذ أكثر من عشرة أيام.

إعلان رسمي إيراني: الهجوم لم يُشكل تهديدًا للمواطنين

وقال مرتضى حيدري، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "إسرائيل نفذت قبل لحظات هجومًا جويًا جديدًا على منشأة فوردو النووية".

وأكد أن الجهات المختصة تتابع التطورات بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن الهجوم لم يُشكّل أي تهديد مباشر أو خطر على المواطنين.

كما أكد المتحدث الرسمي تصريحات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التي أشارت في وقت سابق إلى عدم وجود مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي أو أضرار نووية تؤثر على السكان أو البيئة.

استهداف منشآت مدنية في طهران

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إسرائيل شنّت هجومًا إضافيًا اليوم الإثنين على محيط مبنى "سلام" التابع لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في العاصمة طهران.

ورغم عدم تسجيل أي خسائر بشرية، إلا أن الهجوم تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من الأبنية المجاورة.

وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته داخل إيران، مع التركيز على منشآت ومقرات الحرس الثوري، بما في ذلك قاعدة "رعد 5" في وسط طهران.

تزايد المخاوف الدولية وسط التصعيد المتسارع

يثير هذا التصعيد المتواصل مخاوف إقليمية ودولية من اندلاع مواجهة مفتوحة، خاصة مع استهداف منشآت نووية ومدنية حساسة.

وتستمر الدعوات الدولية لوقف فوري للأعمال العدائية وتغليب المسار الدبلوماسي، في ظل تحذيرات وكالة الطاقة الذرية من المخاطر المحتملة على الأمن والسلامة النووية في المنطقة.

خلفية: ما هو موقع "فوردو" النووي؟

يُعد موقع "فوردو" أحد أهم المنشآت النووية الإيرانية، ويقع في محافظة قم على بعد نحو 90 كيلومترًا جنوب طهران، وتم بناؤه في باطن جبل لتوفير حماية من الهجمات الجوية، ويُستخدم لتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.

واستهداف هذا الموقع يؤشر إلى مرحلة أكثر خطورة في الصراع الحالي، حيث يُنظر إليه كمركز أساسي في برنامج إيران النووي.