نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الجيش الإسرائيلي يعلن تعميق ضرباته داخل إيران مع التركيز على مقرات الحرس الثوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تواصل توسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن الهجمات الجوية أصبحت أكثر تعمقًا، مع تركيز خاص على مقرات الحرس الثوري الإيراني.

ضربات دقيقة على أهداف استراتيجية

وخلال الإحاطة الصحفية اليومية، أوضح المتحدث العسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت قاعدة "رعد 5" الواقعة وسط العاصمة طهران، وهي إحدى القواعد المحورية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا تدمير منصّتين لإطلاق الصواريخ خلال العملية.

وأشار المتحدث إلى أن الضربات تأتي في إطار خطة عسكرية مركّزة تهدف إلى شل قدرات إيران الصاروخية وتقليص نفوذ الحرس الثوري، لا سيما بعد تصاعد التهديدات ضد إسرائيل في الأيام الأخيرة.

منظومة دفاعية نشطة وتعامل مع الصواريخ

كما كشف المتحدث العسكري أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط عدة صواريخ أطلقتها إيران، مشيرًا إلى أن بعض الدفاعات الجوية الإيرانية لم تكن مفعّلة أو فعّالة في صد الهجمات، مما يشير إلى ثغرات كبيرة في منظومة الردع الدفاعي الإيراني خلال التصعيد الحالي.

تصعيد متواصل في الصراع الإيراني – الإسرائيلي

تأتي هذه التصريحات في إطار تصعيد متواصل بين إسرائيل وإيران منذ نحو عشرة أيام، بدأ بهجوم إسرائيلي على منشآت نووية داخل إيران، تبعته ردود فعل متباينة من طهران شملت إطلاق صواريخ وتحذيرات بإغلاق مضيق هرمز، فيما أعلنت الولايات المتحدة انخراطها عسكريًا في القصف على بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وبينما يستمر القتال على الجبهة الإعلامية والدبلوماسية، تتزايد المخاوف الإقليمية والدولية من اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، لا سيما بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية لإيران من أي تحركات تهدد أمن الملاحة في الخليج العربي.