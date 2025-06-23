نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكالة الذرية: يجب على إيران إبلاغنا قبل نقل أي مواد نووية من مكان لآخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن إيران أبلغت الوكالة رسميًا في رسالة مؤرخة بتاريخ 13 يونيو 2025، بأنها تعتزم اتخاذ "تدابير خاصة" لحماية المعدات والمواد النووية داخل منشآتها.

وأوضح جروسي أن الوكالة تلقت إخطارًا رسميًا من إيران يفيد بعزمها اتخاذ تدابير لحماية منشآتها النووية، دون الإفصاح الكامل عن طبيعة هذه التدابير ويأتي ذلك وسط تصاعد التهديدات المتبادلة واحتمالات تعرض المنشآت النووية لهجمات أو اختراقات أمنية.

لكن المدير العام للوكالة شدد على أن نقل أي مواد نووية من موقع إلى آخر يجب أن يتم بموجب إخطار مسبق للوكالة، وذلك وفقًا لاتفاقيات الضمانات الدولية الموقعة مع إيران.

وقال جروسي:

"هذا الإجراء ليس اختياريًا، بل شرط أساسي لضمان استمرار الرقابة الدولية على المواد النووية ومنع استخدامها لأغراض غير سلمية".

قلق متزايد حول سلامة منشأة "فوردو"

لفت جروسي في تصريحاته إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من أكثر المنشآت الإيرانية حساسية في البرنامج النووي.

وأشار إلى أن الموقع يحتوي على أجهزة طرد مركزي عالية الدقة والحساسية، ما يجعله عرضة للخطر في حال حدوث اهتزازات عنيفة أو استهداف مباشر، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة يصعب احتواؤها.