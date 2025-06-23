العالم اليوم - تركيا: نجري تحليلاً لتأثير التوتر الجيوسياسي المتصاعد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 12:28 مساءً - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن تركيا مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وحزم للحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة الاقتصاد، وذلك في ظل تقييمها لتأثير التوتر الجيوسياسي المتصاعد.

وأضاف شيمشك في منشور على منصة إكس الاثنين "بفضل برنامجنا، عززنا بشكل كبير قدرة اقتصادنا على مواجهة الصدمات... نحن عازمون على مواجهة التضخم وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على تراجعه".

وقال إن بلاده تجري تحليلاً للآثار متعددة الأبعاد للتوترات الجيوسياسية المتزايدة على اقتصادها وتقوم بتقييم السيناريوهات المحتملة بالتفصيل.

كما أكد أن مؤسسات بلاده جاهزة لاتخاذ التدابير اللازمة بسرعة وحزم، وبتنسيق قوي، للحفاظ على استقرار الأسواق والأداء الصحي لاقتصاد تركيا.

تزامنت التصريحات مع تسجيل الليرة التركية تراجعاً قياسياً جديداً أمام الدولار، صباح الإثنين، مسجلةً 39.73، إلى جانب ارتفاع في أسعار الوقود.