العالم اليوم - قرقاش: دعوة سموتريتش لتمويل الحرب على إيران "وقاحة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 12:28 مساءً - وصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الإثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها دول الخليج وأوروبية لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران بأنها "وقاحة".

وقال قرقاش في تغريدة على موقع "إكس": "بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حد الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران".

وأضاف أن "دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصا على استقرار المنطقة وشعوبها، ومثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسا أخلاقيا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد".

وقبل أيام، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عددا من الدول بينها الدول الخليجية إلى المشاركة في تحمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.