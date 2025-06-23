العالم اليوم - إصابة منشأة إسرائيلية "استراتيجية" بصاروخ إيراني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 12:28 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن إصابة منشأة استراتيجية إسرائيلية بصاروخ إيراني ما تسبب في اضطراب بإمدادات الكهرباء.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، بإطلاق قرابة 15 صاروخا إيرانيا وسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بعدة مواقع.

كما قال مراسل دوت الخليج، إن عددا من الصواريخ سقطت في 5 مناطق في إسرائيل.

وأوضح أن الرشقة الصاروخية الإيرانية شملت إطلاق 10 صواريخ على إسرائيل.

كما سمع دوي انفجارات قوية في مدينة القدس، بينما أشارت مصادر إعلامية إلى سقوط صاروخ في أسدود.

واعترضت الدفاعات الإسرائيلية صواريخ إيرانية في أجواء مدينة حيفا.