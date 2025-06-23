العالم اليوم - إسرائيل تعلن قصف 6 مطارات إيرانية

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن قصف 6 مطارات إيرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 12:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، شن هجمات على 6 مطارات في غرب وشرق ووسط إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، وفق ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها على الإنترنت، أن الهجمات ألحقت أضرارا بالممرات ومخابئ حصينة تحت الأرض، وبطائرة تزود بالوقود، وطائرات مقاتلة من بينها مقاتلات من طراز ( إف-14 وإف -5 وإيه إتش-1، التابعة للنظام الإيراني.

وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أن شن هذه الهجمات يأتي لتعزيز الهيمنة على المجال الجوي الإيراني، وقال إن إيران كانت تعتزم استخدام الطائرة التي تمت إصابتها في الهجمات، في شن هجوم على إسرائيل.

هجوم صاروخي من إيران

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".

ودوت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

وتم رفع القيود في وقت لاحق. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران.

وقد ردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمسيرات على إسرائيل.