نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يساهم فى تنظيم بطولة بريطانيا للكاراتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم الرياضة على المستوى الدولي، شارك اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا للعام الثانى على التوالى فى الأشراف على فاعليات بطولة بريطانيا المفتوحة للكاراتيه لعام ٢٠٢٥ والتى أقيمت على استاد جامعة شرق لندن

وقد شارك فى هذه البطولة لاعبين من عدة بلاد منها (إيطاليا، فرنسا، اليونان، موريشيوس، ويلز، مصر، أيرلندا، الهند، باكستان، نيجيريا، المغرب، الجزائر.

وبلغ عدد اللاعبين المشاركين ٤٥٠ لاعب واستمرت البطولة من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء تمت فيها المنافسات على ٦ أبسطة وتم توزيع المادليات على المنافسين (ذهبية وفضية وبرونزية)كما تم تكريم عدد من الحكام والمدربين على المجهود الذى بذلوه

وتمتاز رياضة الكارتيه بتعليم الممارسين بضبط النفس واحترام الخصم وإكسابهم الثقة بالنفس بجانب الفوائد النفسية والبدنيّة.