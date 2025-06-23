نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 500 صاروخ وأكثر من 1000 مسيّرة منذ بدء الحرب ردًا على عملية "الأسد الصاعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الإثنين، عن وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت نحو 500 صاروخ وأكثر من 1000 طائرة مسيّرة هجومية باتجاه أهداف داخل إسرائيل، منذ اندلاع الحرب بين الطرفين منتصف شهر يونيو الجاري.

وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا غير مسبوق على شدة التصعيد الإيراني وردها الواسع على الهجوم الإسرائيلي المباغت الذي أطلق شرارته في 13 يونيو، عبر عملية عسكرية سريعة النطاق سُمّيت بـ "الأسد الصاعد"، استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة داخل الأراضي الإيرانية.

عملية "الأسد الصاعد": نقطة التحول في المواجهة الإسرائيلية الإيرانية



كانت الضربات الإسرائيلية التي انطلقت فجر الجمعة 13 يونيو تمثل تحولًا جذريًا في طبيعة المواجهة بين تل أبيب وطهران، حيث استهدفت العملية مواقع نووية وعسكرية بارزة، أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والتي تُعد من الأعمدة الأساسية في برنامج إيران النووي.

وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل عدد من أبرز الشخصيات العسكرية والعلمية الإيرانية، من بينهم:

اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني

اللواء محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني

اللواء أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري

وأثارت هذه العملية حالة من الصدمة داخل الدوائر السياسية والأمنية في طهران، ما دفع إيران إلى شنّ حملة ردّ عنيف وموسّعة استمرت على مدار الأيام التالية.

الهجمات الإيرانية: صواريخ ومسيّرات تضرب العمق الإسرائيلي



وفق التقارير الإسرائيلية، فإن الهجمات الإيرانية استخدمت تكتيكًا مزدوجًا عبر مزيج من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة الدقيقة، التي استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية ومنشآت استراتيجية في عمق إسرائيل، أبرزها مدن تل أبيب، أسدود، بئر السبع، وعسقلان.

وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن منظومات الدفاع الجوي بما في ذلك "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، تعمل بكثافة لاعتراض هذه الموجات الهجومية، إلا أن بعض الصواريخ والمسيّرات تمكنت من اختراق الدفاعات والوصول إلى أهدافها.

إسرائيل ترد بضربات موجعة.. واستمرار التصعيد



في المقابل، واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية مركّزة على المطارات الإيرانية ومراكز القيادة ومنشآت البنية التحتية العسكرية، في محاولة لشلّ قدرات الردع الإيرانية وتدمير مخازن الصواريخ والمسيرات.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في تصريحات حديثة أن الحملة العسكرية مستمرة، وأن "عدة أهداف لا تزال قيد التنفيذ"، ما يؤشر إلى أن المواجهة لم تصل بعد إلى نهايتها، وأن المعركة لا تزال في بدايتها من منظور تل أبيب.