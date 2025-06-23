قائد الجيش الإيراني يتوعد أمريكا برد حاسم بعد استهداف منشآت نووية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير حاتمي، قائد الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، أن بلاده ستوجه "ردًا حاسمًا" للولايات المتحدة على خلفية الهجمات الأخيرة التي شنتها واشنطن على منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، في تصعيد جديد ضمن الصراع المتصاعد في المنطقة.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن حاتمي قوله: "في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم ضد إيران، تلقّوا ردًا حاسمًا... وسيتكرر الأمر هذه المرة أيضًا."

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان مسؤولين أمريكيين أن الضربات استهدفت مواقع نووية تحت الأرض، وألحقت بها أضرارًا جسيمة، وفقًا لصور أقمار صناعية.

قصف إسرائيلي على يزد يسفر عن مقتل 10 من الحرس الثوري الإيراني

وفي تطور موازٍ، قُتل 10 من عناصر الحرس الثوري الإيراني إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة يزد الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، حسب ما أفادت به وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الإثنين.

ويُعد هذا الهجوم أحد أقوى الضربات التي توجهها إسرائيل إلى الداخل الإيراني منذ بداية التصعيد، ويأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية استهدفت منشآت ومطارات وبنى تحتية عسكرية في أنحاء متفرقة من إيران خلال الساعات الماضية.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستمرون في الحملة العسكرية ضد إيران



وكان رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قد صرّح، يوم الأحد، بأن الحملة العسكرية على إيران مستمرة، مضيفًا: "لا يزال لدينا عدد من الأهداف التي يتعين علينا ضربها، وأخرى يجب إكمالها."

وأكد في تصريحاته أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عملياته وفق خطط مسبقة، ويستعد لمواصلة الضربات ما دامت الحاجة قائمة.