نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 6 مطارات عسكرية في إيران وتدمير طائرات ومواقع استراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن تنفيذ هجمات جوية مكثفة استهدفت 6 مطارات عسكرية إيرانية تقع في مناطق متفرقة من البلاد، شملت غرب وشرق ووسط إيران، في تصعيد خطير وغير مسبوق ضمن المواجهة المفتوحة بين الطرفين.

وفي بيان رسمي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أكد جيش الاحتلال أن الضربات الجوية طالت مدارج الإقلاع والهبوط، ومواقع تحت الأرض، وطائرة للتزود بالوقود، إلى جانب تدمير 15 طائرة ومروحية قتالية من طرازات مختلفة تابعة لسلاح الجو الإيراني، أبرزها F-14، F-5، وAH-1.

استهداف قدرات إيران الجوية وتعطيل مطاراتها العسكرية



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه الطائرات كانت معدّة لاعتراض الطائرات الإسرائيلية أو تنفيذ هجمات مضادة داخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن تعطيل قدرة الطيران من تلك المطارات والحد من فعالية سلاح الجو الإيراني في الاستجابة للهجمات.

وبحسب البيان، فإن الهجوم يندرج ضمن خطة عسكرية شاملة تستهدف الحد من القدرات الجوية الإيرانية عبر ضربات مركزة على البنية التحتية الحيوية لسلاح الجو الإيراني، بما يضمن تفوقًا جويًا لإسرائيل في المواجهة الدائرة.

قصف مكثف على مدينة كرمانشاه وإسقاط مسيّرة إسرائيلية



وفي تطور متزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يواصل قصف مواقع عسكرية وبنية تحتية في مدينة كرمانشاه غرب إيران، معتبرًا إياها إحدى النقاط المركزية للعمليات العسكرية الإيرانية.

وأضاف البيان أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أُسقطت خلال العملية الجوية في الأجواء الإيرانية، لكنه شدد على أنه لا توجد مخاوف من تسريب معلومات حساسة، حيث تم التحكم بالطائرة عن بُعد حتى لحظة سقوطها، وتم تفعيل بروتوكولات الأمان الإلكتروني.

الجيش الإسرائيلي: مستمرون في العمليات والضربات ستتواصل



وفي تصريحات موازية، قال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إن "الحملة العسكرية ضد إيران مستمرة، ولا يزال هناك العديد من الأهداف التي يتوجب ضربها، وأخرى بانتظار الاستكمال"، مؤكدًا: "نواصل زيادة معدل ضرباتنا وفق خطة العمليات، ومستعدون للاستمرار ما دام ذلك ضروريًا لتأمين أمن إسرائيل وشعبها."