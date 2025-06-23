ترامب: أضرار جسيمة لحقت بالمواقع النووية الإيرانية على عمق كبير تحت الأرض

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة، أن المواقع النووية الإيرانية تعرضت لأضرار جسيمة، خاصة في البُنى التحتية الواقعة على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت استراتيجية داخل إيران.

وجاءت هذه التصريحات في وقت حرج تشهده المنطقة، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين طهران وواشنطن وتل أبيب، في ظل ضربات متبادلة وحرب كلامية تدفع الشرق الأوسط نحو مزيد من الاشتعال.

البيت الأبيض: ترامب يعقد اجتماعًا طارئًا مع فريق الأمن القومي



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس ترامب سيعقد اجتماعًا عاجلًا مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض ظهر اليوم الإثنين، لبحث تداعيات التصعيد العسكري الأخير، وسبل الردع الاستراتيجي ضد إيران.

وأشارت الشبكة إلى أن الاجتماع سيضم كبار قادة البنتاغون، ووكالات الاستخبارات، إلى جانب مستشار الأمن القومي، لمراجعة نتائج الضربات الأخيرة وتقييم تأثيرها على قدرات إيران النووية والدفاعية.

صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في المنشآت الإيرانية

وبحسب تصريحات ترامب، فإن صور الأقمار الصناعية أظهرت بوضوح حجم الدمار الذي طال منشآت نووية داخل إيران، مؤكدًا أن الاستهداف لم يكن سطحيًا، بل امتد إلى "أعماق تحت الأرض" حيث توجد غرف التحكم ومراكز تخصيب اليورانيوم الحساسة.

وقال الرئيس الأمريكي: "الضرر الأكبر الذي لحق بالمواقع النووية الإيرانية وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض، وهذه رسالة واضحة لنظام طهران بأننا نعرف أين نضرب، ومتى نضرب".