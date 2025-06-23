نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انفجارات تهز سماء القدس والدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صواريخ إيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، صباح اليوم الإثنين، أن أصوات انفجارات ضخمة سُمعت في سماء مدينة القدس المحتلة، يُرجح أنها ناجمة عن صواريخ الاعتراض التي أطلقتها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، في إطار محاولات التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الإسرائيلية.

وقالت أبو شمسية، في مداخلة مباشرة مع القناة، إن هذه الانفجارات جاءت تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار في القدس ومدن إسرائيلية أخرى، خاصة في ما يُعرف بمنطقة "المركز"، التي تشمل العاصمة تل أبيب، بالإضافة إلى مناطق الجنوب مثل عسقلان، التي شهدت بدورها حالة من الاستنفار الأمني والهلع بين السكان.

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل



وأوضحت المراسلة أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس ومناطق وسط وجنوب البلاد، في أعقاب رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي الإيرانية، حسب ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ويُشار إلى أن هذه هي الضربة الثانية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث سبق وأن وقعت رشقة صاروخية عند الساعة الثالثة فجرًا، أعلنت إسرائيل أنها احتوت على صاروخ واحد فقط تم اعتراضه بنجاح دون أضرار تُذكر.

مصادر إسرائيلية: استهداف جديد للحدود الشمالية في تصعيد متسارع



كما نقلت أبو شمسية عن مصادر أمنية إسرائيلية أن صواريخ موجهة استهدفت هذه المرة المناطق الحدودية الشمالية لإسرائيل، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الهجمات الإيرانية وتعدد الجبهات، ما ينذر بمرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة في مسار التصعيد العسكري المتبادل.

وبحسب التقارير، فإن صواريخ اليوم لم تقتصر على استهداف العمق الإسرائيلي فحسب، بل طالت أيضًا المناطق الحيوية في الشمال، في خطوة تُعد تصعيدًا استراتيجيًا من جانب طهران، يُقابلها تأهب عسكري إسرائيلي في كافة القطاعات.