نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صفارات الإنذار تدوي 35 دقيقة متواصلة في إسرائيل.. الأطول منذ اندلاع الحرب مع إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل صباح اليوم الإثنين، أن صفارات الإنذار دوت لمدة 35 دقيقة متواصلة في إسرائيل، في واقعة تُعد الأطول منذ اندلاع الحرب الجارية مع إيران، ما يشير إلى تصعيد عسكري غير مسبوق وهجمات صاروخية مكثفة تستهدف عمق الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن الإنذارات شملت عدة مناطق من البلاد، ما تسبب في حالة من الذعر العام بين السكان، ودفع آلاف المواطنين إلى الاحتماء داخل الملاجئ، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية ومحاولات مكثفة من الدفاعات الجوية للتصدي للهجمات.