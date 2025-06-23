نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربع موجات صاروخية تضرب إسرائيل خلال نصف ساعة.. صواريخ تسقط في تل أبيب وأسدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد خطير وغير مسبوق، أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعرضت لأربع موجات صاروخية متتالية خلال 30 دقيقة فقط، استهدفت جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى حالة من الاستنفار العسكري والتأهب الأمني في المدن الإسرائيلية كافة.

وأكدت مراسلة القناة أن الهجوم وقع على شكل دفعات متتالية من الصواريخ، في تصعيد يعتبر من أعنف الضربات الصاروخية التي تتعرض لها إسرائيل منذ بدء المواجهة الأخيرة مع إيران.

تقديرات بإطلاق 15 صاروخًا من إيران وسقوط بعضها في مناطق حساسة



وأشارت التقارير الأولية إلى أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من الجانب الإيراني يُقدّر بنحو 15 صاروخًا، تم توجيهها إلى أهداف متعددة داخل إسرائيل. وقد أكدت المصادر سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل في مناطق متفرقة من بينها تل أبيب وأشدود، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية لم يتم تحديد حجمها بعد.

وتشهد المدن الإسرائيلية حالة من الهلع، حيث هرع السكان إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية ومحاولات متواصلة من منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ.

الدفاعات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى



وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كافة المناطق المستهدفة، بما في ذلك وسط وجنوب وشمال البلاد.