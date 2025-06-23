نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انفجارات تهز سماء عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من إيران وإسرائيل تعلن التصدي للهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، صباح اليوم الإثنين، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع انفجارات قوية في سماء مدينتي عكا وحيفا، وذلك عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في إطار التصعيد المتواصل بين البلدين.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية رصدت مسار الصواريخ القادمة من الأراضي الإيرانية، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية في الأجواء، يُرجح أنها ناتجة عن محاولات اعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة.

الجيش الإسرائيلي: نعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية

وفي أول تعليق رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل إيران باتجاه مناطق شمالية في إسرائيل، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على التصدي لها.

وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن وحدات الدفاع الصاروخي في حالة استنفار قصوى، وأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق، خاصة في المدن الساحلية الواقعة على البحر المتوسط، مثل حيفا وعكا.

وأشار الجيش إلى أن التحقيقات جارية لتحديد عدد الصواريخ التي تم إطلاقها، ومدى نجاح منظومة "القبة الحديدية" وباقي الأنظمة الدفاعية في اعتراضها قبل إحداث أضرار.