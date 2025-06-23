نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران: إطلاق عشرات المسيرات باتجاه إسرائيل وإصابة معظم الأهداف بدقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد للمواجهة المستمرة بين طهران وتل أبيب، أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق عشرات الطائرات المسيرة تجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "معظمها أصابت أهدافها بدقة"، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلًا عن مصادر إيرانية رسمية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا خطيرًا غير مسبوق، وسط قلق دولي من توسع رقعة الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى.

إيران: هجومنا رد مشروع واستهدف فقط مواقع عسكرية وأمنية



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة تأتي في إطار الرد المحدود والمحسوب على ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي الأمريكي المشترك"، موضحًا أن طهران التزمت حتى اللحظة بأقصى درجات ضبط النفس.

وأشار بقائي إلى أن الضربات الجوية الإيرانية اقتصرت على أهداف عسكرية وأمنية داخل إسرائيل، ولم تستهدف المدنيين أو المنشآت الحيوية، حرصًا على عدم توسع رقعة المواجهة، لكن في الوقت ذاته، شدد على أن "استفزازات إسرائيل والولايات المتحدة وضعت المنطقة في وضع خطير وغير مسبوق".

الخارجية الإيرانية: إدارة ترامب خانت الدبلوماسية ولا يحق لها التحدث عنها

وفي تصريحات متزامنة، هاجم المتحدث الإيراني بقائي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن "من لا يحترم قواعد الدبلوماسية لا يحق له الحديث عنها".

وأضاف أن واشنطن، بشراكتها مع إسرائيل في العمليات العسكرية، قد تخلت فعليًا عن أي مسار تفاوضي أو حل سياسي.

وأشار إلى أن طهران كانت قد التزمت بالاتفاقيات الدولية ومارست الصبر الاستراتيجي طوال الفترة الماضية، إلا أن "العدوان المتواصل على السيادة الإيرانية" دفعها لاتخاذ خطوات دفاعية مشروعة بموجب القانون الدولي.