نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صواريخ إيرانية تضرب محطة كهرباء في أسدود.. دمار هائل وصفارات الإنذار تدوي لأطول مدة منذ بدء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض محطة الكهرباء في مدينة أسدود جنوب إسرائيل لدمار هائل، جراء إصابتها المباشرة بصاروخ إيراني، في أحدث تصعيد ميداني تشهده الحرب الجارية بين تل أبيب وطهران.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلًا عن مصادر إعلامية إسرائيلية، أن محطة الكهرباء قد تضررت بشدة بعد تعرضها لقصف صاروخي مباشر، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للكهرباء في عدد من المناطق المحيطة، وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين.

صفارات الإنذار تدوي لأطول مدة منذ بدء الحرب

وأشارت مراسلة القناة إلى أن صفارات الإنذار انطلقت لمدة 35 دقيقة متواصلة في مناطق مختلفة من إسرائيل، وهي أطول فترة تدوي فيها الصفارات منذ اندلاع الحرب مع إيران.

ويعكس هذا التطور تصاعد التوتر والمخاوف من هجمات إضافية قد تطال مناطق مدنية أو بنى تحتية حيوية داخل الأراضي الإسرائيلية.

إعلام إيراني: الرشقة استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القصف الصاروخي الأخير كان يستهدف مواقع إسرائيلية "عسكرية واقتصادية" على حد سواء، مشيرة إلى أن هذه الضربة تأتي في إطار ما وصفته بـ "الرد المشروع" على الهجمات الإسرائيلية السابقة ضد منشآت إيرانية.

وأكدت مصادر إيرانية أن هذه الهجمات الصاروخية تأتي ضمن استراتيجية الردع المباشر، مؤكدة أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديد يطال أمنها القومي، وأن العملية نُفذت بدقة عالية من خلال منصات إطلاق متعددة.