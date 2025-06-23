نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجزرة جديدة في غزة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين غارة جوية استهدفت خيامًا تأوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر أن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد 12 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 30 آخرين، معظمهم من سكان المناطق الشرقية للمدينة الذين لجأوا إلى تلك الخيام هربًا من القصف المتواصل منذ أشهر.

شهود عيان أكدوا أن الصواريخ سقطت بشكل مباشر على مجمّع من الخيام وسط الظلام، دون سابق إنذار، مما أحدث حالة من الفوضى والهلع، في وقت كانت فيه العائلات تحاول الخلود للراحة بعد يوم قاسٍ من الحر والحرمان.

ردود فعل:

في أول تعليق، أدانت وزارة الصحة في غزة الجريمة، معتبرةً أنها "استهداف مباشر للمدنيين العزّل"، داعيةً المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتها واتخاذ خطوات عملية لوقف المجازر المتكررة بحق الفلسطينيين.

بدورها، اعتبرت حركة حماس أن "ما جرى يعكس حالة الهستيريا الإسرائيلية، وفشل الاحتلال في تحقيق أي نصر عسكري حقيقي، فلجأ إلى الانتقام من المدنيين".

شهدت خان يونس، كغيرها من مناطق قطاع غزة، تصعيدًا متواصلاً من قوات الاحتلال منذ أكتوبر الماضي، وأصبحت واحدة من أكثر المناطق دمارًا، حيث نزح عشرات الآلاف من سكانها إلى خيام أقيمت على عجل غرب المدينة، بالقرب من الشريط الساحلي، وسط ظروف إنسانية كارثية، وانهيار شبه تام للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتأتي هذه المجزرة بعد أيام فقط من انتقادات دولية وحقوقية وجهت لإسرائيل بشأن استهدافها المتكرر لمراكز إيواء ومدارس ومستشفيات، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.