العالم اليوم - كوريا الشمالية تعلق على الهجوم الأميركي على إيران

انتم الان تتابعون خبر كوريا الشمالية تعلق على الهجوم الأميركي على إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 09:28 صباحاً - نددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الإثنين، بـ"أشد العبارات" بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، معتبرة أنها تمثل "انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران ومصالحها الأمنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وجاء في بيان الخارجية أن "الولايات المتحدة استغلت المصالح الأمنية لدولة ذات سيادة لتحقيق أهدافها الخاصة"، واصفة الضربات بأنها "اعتداء غير مبرر يقوّض الاستقرار الإقليمي ويُنذر بحرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط".

كما حمل البيان انتقادات حادة لإسرائيل، معتبرًا أن "تصرفاتها تمثل انتهاكًا غير قانوني لسيادة إيران وجريمة ضد الإنسانية"، على حد تعبيره.

وأضافت الخارجية الكورية الشمالية أن "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يُثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب هي كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، وتتحمل مسؤولية مباشرة عن تدمير الأمن والاستقرار العالميين".

وتأتي التصريحات الكورية في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في إيران، من بينها منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، والتي ترافقت مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شمل هجمات على بنى تحتية عسكرية داخل الأراضي الإيرانية.