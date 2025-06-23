العالم اليوم - ترامب يقول إنه قد يغير رأيه بشأن إقالة رئيس الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 08:30 صباحاً - طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية مرة أخرى فكرة إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي طالما هاجمه بسبب أسعار الفائدة التي يريد خفضها.

وكتب ترامب في منشور مطول على موقع "تروث سوشيال" منتقدا سياسة الاحتياطي الفيدرالي "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبا".

وأضاف "أتفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة"

ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب أخرى غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدد باختبار هذه الفرضية القانونية بتهديداته المتكررة بإقالة باول.

وكثيرا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في البيت الأبيض في 12 يونيو "لن أقوم بإقالته".

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأربعاء الماضي، في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، وتوقع تباطؤ النمو وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بحلول نهاية العام.

تنتهي ولاية باول في مايو 2026، ومن المتوقع أن يرشح ترامب خلفا له في الأشهر المقبلة.

وخفف حكم المحكمة العليا في مايو من المخاوف من أن ترامب قد يعزل باول، إذ وصف القضاة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه "كيان فريد من نوعه وشبه خاص".