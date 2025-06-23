العالم اليوم - فيديو: إسرائيل تعترض صاروخا.. وإيران تؤكد: أُطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر فيديو: إسرائيل تعترض صاروخا.. وإيران تؤكد: أُطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 05:18 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" في القدس بدويّ صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل قبل قليل كان من اليمن".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بتعرض مواقع في البلاد لضربات إسرائيلية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من المسيرات في سماء طهران.

كذلك تم تفعيل الدفاعات الجوية في كرج غرب طهران لصد هجوم إسرائيلي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

وذكرت وكالة "نور نيوز" أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت بارشين حيث يوجد مجمع عسكري كبير في جنوب شرق طهران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الأحد ضربات على "أهداف عسكرية" في إيران، بينها مواقع لتخزين والصواريخ وإطلاقها.

وقال الجيش في بيان نُشر على تليغرام "نفذت نحو 20 طائرة مقاتلة (تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي) ضربات تستند إلى معلومات استخباراتية على أهداف عسكرية في إيران".

وأضاف البيان أن الهجمات استهدفت "مواقع بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها"، بالإضافة إلى "مواقع خاصة بالأقمار الاصطناعية والرادارات العسكرية".