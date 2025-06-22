عشرات الشهداء فـي غزة مع تركيز العدوان «الإسرائيلي» على جنوب القطاع .. وإدانة أممية لقصف «المجوعين»

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قِطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ١٠٤ شهداء ـ حتى إعداد الخبر ـ عدد كبير منهم بجنوب قِطاع غزَّة. وارتقى ١١ شهيدًا واصيب نحو ١٠٠ في قصف «إسرائيلي» استهدف عددًا من (المجوعين) الذين ينتظرون الطعام على شارع صلاح الدين وسط القِطاع. كما استشهد ستة ووقعت إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الغمري في مخيم المغازي وسط قِطاع غزَّة. وارتقى ثمانية شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا محيط مسجد علي في حي الزيتون بمدينة غزَّة. وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف شرق مدينة غزَّة وشرق جباليا شمال القِطاع، حيث تجددت الغارات فجر أمس على خان يونس جنوب القِطاع واستشهد ستة ووقع عدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين لعائلة النجار في منطقة العطار بمواصي خان يونس. من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف «الإسرائيلي» المتعمد للمدنيين في قِطاع غزَّة أثناء محاولتهم الحصول على الطعام مما يسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين يوميًّا مؤكدًا أن هذا الأمر «غير مقبول». ودعا الأمين العام بإجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع التقارير الواردة عن الانتهاكات وإرساء المساءلة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزَّة هائلة ولا تزال غير ملباة، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورًا وعلى نطاق واسع ودون عوائق. سياسيًّا أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن اجتماعات تنسيقية سوف يعلن رؤساء مجموعات العمل عن موعدها قريبًا وذلك في مسعى لتنسيق المواقف الدولية وتوحيد الالتزامات نحو تطبيق حل الدولتين على خلفية التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي أدت إلى تعليق أعمال المؤتمر. جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المشتركة لـ«مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين» التي تضم المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.