العالم اليوم - البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 04:21 مساءً - قال التلفزيون الإيراني، الأحد، إن البرلمان الإيراني وافق على إغلاق مضيق هرمز، بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ويأتي القرار بعد تعرض إيران لسلسلة من الضربات الأميركية، فجر الأحد، والتي استهدفت منشآت نووية مختلفة في إيران.

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