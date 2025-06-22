نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تدين الهجوم الأمريكي على إيران وتصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



جاء ذلك في بيان رسمي وزعته السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الأحد، تعليقًا على التصعيد الأخير في المنطقة بعد إعلان واشنطن تنفيذ ضربات عسكرية ضد مواقع نووية داخل إيران.

بكين: قصف منشآت نووية خاضعة لضمانات دولية أمر غير مقبول

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده ترفض بشكل قاطع قصف المنشآت النووية الإيرانية، خاصة أنها تقع تحت إشراف وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أن هذا التصرف يُعد سابقة خطيرة في التعامل مع المرافق النووية السلمية، ويقوّض المبادئ الأساسية للمعاهدات الدولية المعنية بعدم الانتشار النووي.

وأكد أن تصرفات واشنطن تُشكل انتهاكًا خطيرًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسهم في تأجيج التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

دعوة لوقف إطلاق النار والحوار بين أطراف النزاع

وفي سياق متصل، دعت بكين جميع أطراف النزاع، وعلى رأسهم إسرائيل، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، واتخاذ خطوات جدية لضمان حماية المدنيين، وبدء حوار بنّاء يسهم في احتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم العدالة الدولية، وتعزيز مساعي إحلال السلام، وإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة المتصاعدة بين طهران وتل أبيب، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة قد تكون لها تداعيات كارثية على العالم بأسره.

تصاعد الانتقادات الدولية بعد الضربات الأمريكية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة شنت هجمات على ثلاث منشآت نووية رئيسية داخل إيران، وهي "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان"، في إطار ما وصفه بـ "ضربة وقائية" لوقف برنامج إيران النووي، مما أثار ردود فعل واسعة وإدانات دولية من عدة عواصم، أبرزها موسكو وبكين.