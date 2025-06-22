قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد: إسرائيل لن تنعم بالهدوء وردنا لن يتوقف

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أحمد جودة - القاهرة - توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية، مؤكدًا أن "العدو لن ينعم بالهدوء" في ظل استمرار ما وصفه بـ "العدوان السافر" على بلاده.



وقال باكبور في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية، اليوم الأحد، إن قوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري ستواصل عملياتها ولن تتوقف، مشددًا على أن التصعيد الإسرائيلي سيقابل برد أقوى وأكثر شمولًا خلال الفترة المقبلة.

تنظيم قوات شعبية متطوعة وزيادة التلاحم الداخلي

وأشار قائد الحرس الثوري إلى تنامي حالة التضامن الداخلي بين صفوف الشعب الإيراني، مؤكدًا أن "التلاحم الشعبي سيزداد بمرور الوقت"، في إشارة إلى ما وصفه ببدء تنظيم صفوف "القوات الشعبية المتطوعة" للانخراط في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد يدمج بين الجبهة الرسمية والشعبية في إيران.

هجمات إسرائيلية على أراضٍ إيرانية وردود انتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات جوية داخل الأراضي الإيرانية فجر يوم 13 يونيو الجاري، مستهدفة مواقع متعددة من بينها مبانٍ سكنية، ضمن عملية عسكرية مفاجئة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والخسائر في البنية التحتية.

وردّت إيران على الهجوم الإسرائيلي بسلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة، استهدفت بها عمق الأراضي الإسرائيلية، وخاصة مدينتي تل أبيب وحيفا، ما أسفر عن أضرار مادية وبشرية وصفت بـ "الخطيرة"، حسب وسائل إعلام دولية.

واشنطن تعلن ضرب منشآت نووية إيرانية وتزيد التوتر الإقليمي

وفي تطور خطير زاد من تعقيد المشهد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا عسكريًا على ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية هي: فوردو ونطنز وأصفهان، في خطوة اعتبرتها طهران "عدوانًا مباشرًا" و"دليلًا دامغًا" على انخراط واشنطن في الحرب إلى جانب إسرائيل.