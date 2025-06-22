نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بالوقوف خلف الهجمات الإسرائيلية ويصفها بـ "المحرك الرئيسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع المباشر في الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن واشنطن تُعد المحرك الرئيسي خلف هذه الاعتداءات.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم الأحد، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب ووصول الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.

تصريحات ترامب تؤكد التورط الأمريكي في الضربات ضد إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد منشآت نووية إيرانية، مستهدفًا بالأساس تقويض قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم والحد من تهديداتها النووية.

وقال ترامب: "المنشآت النووية الإيرانية دُمّرت بالكامل"، مشيرًا إلى أن هناك مواقع أخرى في إيران لم يتم استهدافها بعد، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي هجمات مستقبلية ستكون "أكبر بكثير" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أمام إيران خياران: إما السلام أو المأساة"، في رسالة مباشرة لطهران تحمل تهديدًا صريحًا بتصعيد عسكري أوسع حال استمرار الأنشطة النووية الإيرانية.

عملية "الأسد الصاعد": هجوم إسرائيلي واسع النطاق يخلّف خسائر فادحة

وكانت إسرائيل قد شنت فجر يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، سلسلة من الضربات الجوية المباغتة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل إيران، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد".

واستهدفت العملية مواقع حساسة أبرزها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة والعلماء الإيرانيين، في مقدمتهم:

اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني

الفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني

اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري

وأدت الضربات إلى تصعيد كبير في حدة التوتر بين الجانبين، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة في المنطقة إذا استمر التصعيد المتبادل.