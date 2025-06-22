العالم اليوم - "الرقابة النووية" بالإمارات: لا تأثير جراء التطورات في إيران

انتم الان تتابعون خبر "الرقابة النووية" بالإمارات: لا تأثير جراء التطورات في إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 03:24 مساءً - أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، الأحد، أن التطورات المرتبطة بالمنشآت النووية في إيران لم تُسفر عن أي تأثيرات على الدولة، مشددة على أن الوضع يخضع لمتابعة دقيقة من الجهات الوطنية المختصة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنها تتابع المستجدات عن كثب، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتتلقى تحديثات دورية من القنوات الرسمية المعتمدة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة، مؤكدة أن لا تأثير حتى الآن على الدولة نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة.