نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تُحذر من عواقب التصعيد في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع الجامعة العربية بقلق بالغ التطورات الجارية عقب الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران، مُعربة عن ادانتها لأية أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول.

وتشدد الأمانة العامة للجامعة على أن التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلى دوامة لا تنتهي من العنف المستمر، وبما يُرتب تداعيات سلبية على الجميع.

وتناشد الجامعة العربية جميع الأطراف الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا محل الخلاف.