الذكاء الاصطناعي يتنبأ: حرب شاملة وأزمة طاقة عالمية بعد هجوم ترامب على إيران

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أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب، أطلقت أنظمة الذكاء الاصطناعي تحليلات صادمة حول السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط وأزمة طاقة عالمية.

صحيفة "ميلينيو" الإسبانية لجأت إلى أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل "بيربلكسيتي AI" و"ديبسك AI" لتحليل تداعيات انخراط الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في الصراع، ومدى تأثير ذلك على التوازنات الدولية، ومخاطر التصعيد النووي، وأزمة النفط العالمية.

بيربلكسيتي AI: ترامب أطلق شرارة الحرب لتكريس سلطته

أشارت تحليلات الذكاء الاصطناعي إلى أن قرار ترامب بالتحرك عسكريًا ضد إيران يعكس تحوّلًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرئيس السابق راهن على القوة العسكرية للضغط على طهران للدخول في مفاوضات من موقع الضعف.

وقال بيربلكسيتي AI إن دعم ترامب للضربة التي نفذتها إسرائيل، واصفًا إياها بأنها "ناجحة للغاية"، يُعد خطوة استباقية لتعزيز سلطته، خاصة وأن إسرائيل حظيت خلال رئاسته بدعم عسكري غير مسبوق وصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف: "ترامب يستخدم الأزمة الإيرانية كأداة للضغط والابتزاز السياسي، عبر دبلوماسية قسرية قد تُفلح مؤقتًا، لكنها تحمل مخاطر الانفجار الكامل".

ديبسك AI: الرد الإيراني قد يُشعل المنطقة

أما "ديبسك"، فأكد أن إيران لن تكتفي بالتصريحات، بل سترد بقوة عبر:

هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا والخليج.

استهداف السفارات والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

تهديد بإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر منه ثلث إمدادات النفط العالمية.

ما سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط بنسبة 150% خلال أيام، وسط شحّ في الإمدادات.

كما توقع الذكاء الاصطناعي أن تشن إيران حربًا إلكترونية على البنية التحتية الأمريكية، بالتزامن مع الردود العسكرية، ما يُنذر بحرب هجينة تمتد لعدة مستويات.

قلق عالمي.. وارتباك أوروبي في حال التصعيد

حللت الأنظمة الذكية ردود الفعل الدولية المحتملة، متوقعة أن: