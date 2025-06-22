العالم اليوم - السعودية تتابع بقلق تطورات الأحداث في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 12:24 مساءً - تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ تطورات الأحداث في إيران، على خلفية استهداف منشآت نووية إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما جاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية السعودية، الاحد.

وأكدت المملكة، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية، الأحد، تمسكها بما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 13 يونيو 2025، والذي أدانت فيه انتهاك سيادة إيران، مجددة استنكارها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة.

ودعت السعودية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون تفاقم الأزمة.

كما حثّت المملكة المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الحساسة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي التوتر ويمهد لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة.