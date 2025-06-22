العالم اليوم - بالصور.. رصدُ تحرك غامض قرب "فوردو" قبل أيام من الضربة

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. رصدُ تحرك غامض قرب "فوردو" قبل أيام من الضربة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 12:24 مساءً - أظهرت صور أقمار صناعية وجود "نشاط غير معتاد" لشاحنات ومركبات قرب منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب الوقود، قبل يومين من تنفيذ الضربات الأميركية التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية، وفقا لما أكده محلل في شركة الأقمار الصناعية "ماكسار" لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وبحسب التحليل، فقد رصدت في 19 يونيو 16 شاحنة بضائع على الطريق المؤدي إلى المجمع النووي الواقع تحت الأرض.

وفي اليوم التالي، أظهرت صور جديدة أن غالبية الشاحنات تحركت بحوالي كيلومتر واحد إلى الشمال الغربي، مبتعدة عن المنشأة.

كما كشفت الصور عن وجود شاحنات وجرافات أخرى متمركزة قرب مدخل الموقع، بما في ذلك شاحنة واحدة كانت متوقفة مباشرة عند المدخل، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي كانت تجري قبيل الضربة.