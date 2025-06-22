نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور متسارع للأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن، طالبت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشكل فوري، وذلك ردًا على الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

وأكدت البعثة الإيرانية، في رسالة رسمية وجهتها إلى الأمم المتحدة، أن ما جرى يعد "عملًا عدوانيًا واضحًا وغير قانوني"، مطالبةً مجلس الأمن بإدانة الهجوم بأشد العبارات، واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

قناة "العالم" تكشف تفاصيل الخطاب الإيراني

ذكرت قناة "العالم" الإيرانية، أن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة شدد في رسالته على ضرورة عقد الجلسة دون أي تأخير، معتبرًا أن الصمت الدولي إزاء الانتهاك الأمريكي الصارخ لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة يشجع على مزيد من الفوضى والتعدي على قواعد القانون الدولي.

وطالبت إيران بضرورة تحميل واشنطن المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تداعيات هذه الضربات، خاصة بعد استهداف منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طهران تؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم، أن بلاده تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالح شعبها، مستندًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح حق الدفاع عن النفس في حال التعرض لعدوان مسلح.

وأكد عراقجي أن إيران ستقوم بتقييم دقيق وشامل للرد المناسب، مشيرًا إلى أن الصمت أو التجاهل الدولي لن يكون مقبولًا، ولن يردع طهران عن اتخاذ ما يلزم لحماية منشآتها الاستراتيجية.

تفاصيل الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن فجر اليوم، عن تنفيذ هجوم جوي واسع النطاق على ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية هي:

منشأة فوردو

منشأة نطنز

منشأة أصفهان

وأكد ترامب في خطاب رسمي أن هذه الضربات جاءت ردًا على استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم وتجاهلها للجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الضربة "حققت أهدافها بدقة"، ودمرت البنية التحتية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، دون سقوط ضحايا أمريكيين.