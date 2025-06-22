نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف طائرتين إيرانيتين و8 منصات صاروخية بمطار أصفهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد لافت في المواجهة العسكرية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، عن استهداف طائرتين حربيتين إيرانيتين، إلى جانب تنفيذ ضربات جوية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، في مقدمتها 8 منصات صاروخية وبنية تحتية داخل مطار أصفهان.

وجاء هذا الإعلان عبر خبر عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن الهجوم تم في إطار "عملية عسكرية واسعة تستهدف تقليص القدرات الجوية والصاروخية الإيرانية".

استهداف مطار أصفهان: ضربات دقيقة للبنية التحتية

وفق ما ورد، شملت الضربات الجوية الإسرائيلية قصفًا مركزًا لمنشآت ومنصات صواريخ داخل مطار أصفهان، أحد أبرز المواقع الإيرانية الحساسة، والذي سبق أن استُخدم خلال الأيام الماضية كنقطة انطلاق للطائرات الحربية والمسيرات الإيرانية في الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد جيش الاحتلال أن القصف طال "البنية التحتية العملياتية والتقنية المرتبطة بإطلاق الصواريخ بعيدة المدى"، في إشارة إلى احتمال استهداف مخازن الذخيرة ومراكز القيادة والتحكم داخل المطار.

استهداف الطائرات الحربية: تقويض القدرات الجوية الإيرانية

وفي تطور نوعي، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف طائرتين حربيتين إيرانيتين على الأرض، من دون أن يحدد طرازهما أو موقع تدميرهما بدقة، لكن التقديرات تشير إلى أنهما كانتا ضمن القوة الجوية التي تمركزت مؤخرًا في المنطقة الوسطى من إيران، ضمن خطة تعبئة لمواجهة التهديدات المتزايدة.