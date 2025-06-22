نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد.. «لحظة الضغط على الزر» ترامب وكبار قادة أمريكا في غرفة العمليات خلال القصف النووي لإيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بوجوه مشدودة وخرائط مفتوحة.. هكذا تابع ترامب وقياداته ضرب إيران لحظة بلحظة، في صورٍ نشرها البيت الأبيض، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاطًا بكبار مسؤولي إدارته داخل غرفة العمليات خلال اللحظات الدقيقة التي نُفذت فيها سلسلة الضربات العسكرية الواسعة ضد المنشآت النووية الإيرانية، فجر اليوم.

وظهر إلى جانب ترامب كل من نائب الرئيس ج. د. فانس، ووزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، في مشهد يعكس لحظات التنسيق العسكري والسياسي الأمريكي عالي المستوى.

شاهد بالصور | ترامب يقود غرفة العمليات في لحظات حاسمة من الضربات النووية على إيران

غرفة عمليات أمريكا

كاميرا البيت الأبيض توثق اللحظة.. ترامب يعلن ساعة الصفر من غرفة العمليات ضد إيران

أمريكا تعلن قصف منشأة فوردو النووية

بوجوه مشدودة وخرائط مفتوحة.. هكذا تابع ترامب وقياداته ضرب إيران لحظة بلحظة

جانب من متابعة القصف

أثناء التخطيط للقصف

غرفة العمليات

الجدير بالذكر أن هذه الصور جاءت بعد تنفيذ ضربات نوعية استهدفت البنية التحتية النووية الإيرانية، شملت مواقع داخل نطنز وفردو وأصفهان، عبر قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك أُطلقت من غواصات أميركية في الخليج.

وأكدت مصادر عسكرية أن الضربات استُخدمت فيها قنابل خارقة للتحصينات، لاستهداف المواقع النووية المدفونة تحت الأرض، بعد ما وصفته واشنطن بـ "تصعيد إيراني غير مقبول" في برنامجها النووي.