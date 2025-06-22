نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تطمئن طهران: لا نية لتغيير النظام بعد الضربات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "سي.بي.إس نيوز"، الأحد، بأن الولايات المتحدة أجرت اتصالًا دبلوماسيًا مع إيران يوم السبت، أبلغتها خلاله بأن الضربات التي استهدفت مواقع نووية داخل إيران كانت من تخطيط أمريكي بالكامل، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن مقاتلات أمريكية نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا تدمير البنية التحتية لتلك المواقع بالكامل.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن "حمولة كاملة من القنابل أسقطت على منشأة فوردو، الموقع الأساسي لبرنامج إيران النووي"، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بدقة وأن "جميع الطائرات المشاركة باتت خارج المجال الجوي الإيراني".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد دمّرنا منشآت إيران النووية، ولا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه تنفيذ عملية بهذه الاحترافية".