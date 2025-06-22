العالم اليوم - إعلام إيراني رسمي: المواقع النووية المستهدفة أخليت مسبقا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 04:22 صباحاً - أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية، أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة قصفها لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا.

وقالت الوكالة إن "المواقع التي ادعى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب استهدافها كانت قد أُخليت مسبقا". وأضافت: "لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعا".

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