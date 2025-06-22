ترامب يعلن تنفيذ عدوان أمريكي على إيران

ترامب يعلن تنفيذ عدوان أمريكي على إيراناعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تنفيذ عدوان أمريكي على إيران، اليوم الأحد، وذلك دعماً للعدوان الصهيوني المستمر منذ 13 يونيو الجاري.

وأكد ترامب أن طائرات أمريكية نفذت هجوماً على المواقع النووية الإيرانية، فورد، ونطنز، وأصفهان.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن "المجرم" ترامب قوله: "نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران".

وقال ترامب: "المواقع التي قصفناها تشمل فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "أصبحت جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".

وتابع: "تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو".

وزعم ترامب: "لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه أن يفعل هذا"، مضيفاً: "الآن هو وقت السلام وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

فيما قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن قاذفات بي 2 الأميركية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية.

وذكر موقع "أكسيوس" عن مسؤول في الكيان الإسرائيلي، أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت "إسرائيل" مسبقا بالضربة الأميركية ضد 3 مواقع نووية في إيران.

وقال البيت الأبيض إن "ترامب سيلقي كلمة للشعب بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة في إيران".

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