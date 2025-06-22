العالم اليوم - من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران

انتم الان تتابعون خبر من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 03:24 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم على 3 مواقع نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" في الساعات الأولى من صباح الأحد بتوقيت إيران: "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو".

وتابع الرئيس الأميركي: "جميع الطائرات عادت بأمان إلى قواعدها. تهانينا لمحاربينا الأميركيين العظماء. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كان بإمكانها تنفيذ هذا".

وختم قائلا: "الآن هو وقت السلام. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".