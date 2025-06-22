العالم اليوم - توازيا مع الحرب.. "تواصل دبلوماسي" بين واشنطن وطهران

انتم الان تتابعون خبر توازيا مع الحرب.. "تواصل دبلوماسي" بين واشنطن وطهران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 صباحاً - كشفت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، أن التواصل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران استمر خلال نهاية الأسبوع الجاري.

لكن مسؤولا أميركيا قال إنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن اعتبار هذا التواصل بين الجانبين بمثابة مفاوضات، توازيا مع استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران.

ولم تقدم الإدارة الأميركية تفاصيل إضافية حول اتصالاتها مع إيران، أو معلومات إضافية حول النهج الأميركي المرتقب تجاهها في الأيام المقبلة.

وسبق أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لـ"إن بي سي"، أن الولايات المتحدة يمكنها أن توجه إسرائيل بوقف هجماتها إذا كانت جادة بشأن استئناف المفاوضات النووية.

وعندما سئل يوم الجمعة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم هذا الطلب، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "أعتقد أن هذا صعب جدا في الوقت الحالي".

وحث وزراء خارجية أوروبيون إيران على إحياء الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل للملف النووي الإيراني، إلا أن عراقجي أكد أن طهران لن تستأنف المحادثات مع واشنطن حتى توقف إسرائيل ضرب بلاده.

وبدأت إسرائيل هجومها على إيران، في وقت كانت الأخيرة تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد بخصوص ملفها النووي.

وشددت طهران على أنها لن تقبل بالعودة الى طاولة التفاوض طالما استمرت الحرب.

وأكد ترامب أن مهلة الأسبوعين التي حددها الخميس ليقرر ما إذا كان سيوجه ضربة لإيران هي "حد أقصى"، وأنه قد يتخذ قراره قبل انتهائها.

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل مرور أسبوعين: "أمنحهم فترة من الوقت، واقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى".