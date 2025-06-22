العالم اليوم - السيسي يؤكد لرئيس إيران موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر السيسي يؤكد لرئيس إيران موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يونيو 2025 12:24 صباحاً - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن رفض بلاده الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

واعتبر السيسي التصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران "تهديدا لأمن واستقرار الشرق الأوسط، في وقت بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة ومتفاقمة".

وأكد السيسي على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مستدام لهذه الأزمة.

كما شدد على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، مؤكدا على أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة.

وأكد الرئيس المصري أيضا على أنه "لا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".

وحرص بزشكيان على توجيه الشكر للسيسي، مثمنا "المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، بما يحقن دماء كافة الأطراف"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأكد الرئيس الإيراني على اتفاق بلاده مع الموقف المصري بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.