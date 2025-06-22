نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر إسرائيلية: تصاعد التقديرات بأن ترامب سيهاجم إيران خلال أسبوعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية لقناة "12 العبرية" عن تزايد الاعتقاد داخل الأوساط الرسمية في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سينفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

وبحسب التقرير الذي نشره الصحفي يارون أفراهام ضمن النشرة الرئيسية مساء السبت، قال مصدر سياسي رفيع: "لقد وضع ترمب معادلة واضحة: إما أن ترضخ إيران، أو أن تتحرك الولايات المتحدة عسكريا. لقد منح الإيرانيين مهلة أسبوعين، لكن سلوكهم الحالي لا يُظهر أي نية للاستجابة. على العكس، إنهم يركلون السلم الممدود لهم".

وأكد المصدر أن التقديرات في القدس أصبحت أكثر يقينا تجاه تحرك أمريكي وشيك، مشيرا إلى أن إيران لم تبد مرونة تجاه شروط ترامب، ما يعزز فرص التصعيد. وقال مسؤول آخر: "لن ندفع نحو مغامرة غير محسوبة أو تغيير النظام في طهران، لكننا أيضا لن ننتظر بلا هدف".

ووفقًا للتقييمات الأمنية التي استعرضها التقرير، فإن القوات الأميركية والإسرائيلية ترى أن هناك "فرصا عملياتية متاحة حاليا بفضل التفوق الجوي"، وسط تقديرات بأن القتال سيستمر لأسبوع آخر على الأقل.

التصعيد المحتمل يأتي في وقت حرج يشهد توترا متزايدا في المنطقة، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة إقليمية أوسع.