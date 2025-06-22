نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجن 22 عامًا للرئيس التونسي الأسبق المرزوقي ومستشاره الكيلاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

كما أصدرت الدائرة ذاتها الحكم نفسه على كل من عماد الدائمي، المستشار السابق للمرزوقي، وعبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين سابقا.

وشمل الحكم ذاته متهمين اثنين آخرين.

وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة المرزوقي والدائمي والكيلاني والمتهمين الآخرين، وهم في حالة فرار، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهم بتهم وجرائم ذات طابع إرهابي.

جدير بالذكر أن القضية تتعلق بتصريحات وندوة صحافية عقدها المرزوقي خارج تونس، واعتُبرت هجوما على مؤسسات الدولة وبعض القضاة، من خلال "نسبة أمور غير صحيحة إليهم"، و"المساس بسمعتهم والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم للخطر".

يشار إلى أن المنصف المرزوقي، وهو طبيب وسياسي تونسي من مواليد 7 يوليو 1945، شغل منصب الرئيس الرابع للجمهورية التونسية، وتولى الرئاسة بصفة مؤقتة بين عامي 2011 و2014 خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي التي أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن علي.