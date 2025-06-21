نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسير رحلات إجلاء لمواطنيها في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها بدأت بتسيير رحلات إجلاء حكومية للمواطنين الأمريكيين من إسرائيل والضفة الغربية، في أعقاب احتدام القتال مع إيران.

وانطلقت يوم أمس الجمعة، رحلة إجلاء إلى الولايات المتحدة، وعلى متنها 79 دبلوماسيا وعائلاتهم، بينهم الأسير الذي تم الإفراج عنه من قطاع غزة عيدان ألكسندر، ووالدته يائيل ألكسندر.

وتشير التقديرات الأمريكية إلى احتمال بروز حاجة لمساعدة ما بين 300 و500 شخص يوميا إذا ما تقرر تنظيم عمليات إجلاء رسمية، وهو أمر قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إنه قيد الدراسة.

ورغم التقديرات التي تقول بوجود نحو 700 ألف أمريكي في إسرائيل معظمهم من مزدوجي الجنسية، فإن العدد الفعلي يبقى غير مؤكد، نظرا لعدم وجود إلزام بإبلاغ السفارة بالتواجد أو المغادرة.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، أن أكثر من 25 ألف أمريكي تواصلوا مع الوزارة طلبا للدعم والمعلومات بشأن مغادرة إسرائيل والضفة الغربية وإيران، دون أن توضح تفاصيل حول مصادر هذه الطلبات أو الإجراءات المرتبطة بها.