العالم اليوم - إيران تهدد بضرب شحنات المساعدة العسكرية لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 10:24 مساءً - هدد الجيش الإيراني، السبت، بضرب شحنات المساعدة العسكرية الموجهة لإسرائيل مع استمرار الحرب بين البلدين.

وقال متحدث في خطاب مصور بثه التلفزيون الرسمي: "نحذر من أن إرسال أي معدات عسكرية أو للرادارات في سفن أو طائرات من أي دولة لمساعدة النظام الصهيوني".

وأضاف: "سيعتبر مشاركة في العدوان على إيران الإسلامية وسيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة".

ومع دخول المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران أسبوعها الثاني، أعلنت طهران أنها شنت هجوما جديدا بطائرات مسيرة على إسرائيل.

وذكرت الإذاعة الرسمية الإيرانية أن العشرات مما يعرف بطائرات "هجومية انفجارية " مسيرة تابعة للقوات المسلحة النظامية تم استخدامها فى الهجمات.

في المقابل، أعلنت إسرائيل، السبت، أنها "قضت" على 3 قياديين في الحرس الثوري الإيراني، بينهم سعيد إيزادي الذي قالت إنه كان "حلقة الوصل" بين إيران وحركة حماس.