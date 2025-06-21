دول مجلس التعاون الخليجي تحذر غروسي من استهداف منشآت إيران النووية

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أحمد جودة - القاهرة - حذر سفراء دول الخليج المعتمدين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، من الآثار الخطيرة لاستهداف المنشآت النووية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، أن جاء ذلك خلال اجتماع السفراء مع رافاييل غروسي، مدير عام الوكالة اليوم.

ونقل السفراء، خلال الاجتماع، قلق دول المجلس من الأوضاع الراهنة، واهتمامها الخاص بسلامة المنشآت النووية، خاصةً القريبة جغرافيًا من دول مجلس التعاون، مؤكدين ضرورة ضمان أعلى مستويات الجاهزية والتدابير الوقائية.

وأكد السفراء أهمية الدور المحوري للوكالة في تعزيز الأمن الوقائي إقليميًا ودوليًا، ومتابعة الالتزامات الفنية والتشغيلية للدول في إطار نظام الضمانات الشاملة.

وحذروا من الآثار الخطيرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية في الحرب بين إسرائيل وإيران، البشرية أو البيئية، باعتبار ذلك تهديدًا مباشرًا للسلامة الإشعاعية وللنظام الدولي للضمانات النووية، فضلًا عن انتهاكه الصريح لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

