نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تغتال الحارس الشخصي لحسن نصر الله في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الجيش الإسرائيلي قتل أبوعلي خليل، الحارس الشخصي للأمين العام الأسبق لتنظيم حزب الله، حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية على إيران.

وقالت تقارير إن غارة شنتها طائرات إسرائيلية على الشريط الحدودي العراقي الإيراني، أسفرت عن مقتل أبوعلي خليل، ونجله مهدي.

وأكد البيان أن الهجوم أدى أيضًا إلى مقتل القيادي البارز في مليشيا عراقية مقربة من إيران، يدعى حيدر الموسوي.

وفي سبتمبر، قتلت إسرائيل عددًا من قادة حزب الله، على رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.