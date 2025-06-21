العالم اليوم - ملك البحرين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 09:24 مساءً - تلقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، اتصالا هاتفيا، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه جرى خلال الاتصال التأكيد على "عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين للتقدم والرخاء".

كما بحث العاهل البحريني والرئيس المصري مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأعربا عن قلقهما البالغ من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذرين من اتساع دائرة الصراع بما ستكون له تبعاته الجسيمة على دول المنطقة كافة، ومؤكدين على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، والعمل على حل الأزمة الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وأكدا على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والإنفاذ الفوري والعاجل للمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع".

وقد أعرب الملك عن "تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاتصال واهتمامه وحرصه لمعالجة التصعيد في المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار فيها".