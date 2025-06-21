العالم اليوم - فيديو منطاد يحترق في الجو.. مصرع 8 أشخاص في البرازيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو منطاد يحترق في الجو.. مصرع 8 أشخاص في البرازيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 09:24 مساءً - شبت النيران في منطاد هواء ساخن ليسقط من الجو، السبت، في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، حسبما ذكر رجال الإطفاء.

وأظهر مقطع مصور أعمدة من الدخان تنبعث من المنطاد الذي شبت فيه النيران، فيما تهاوى نحو الأرض.

وذكرت إدارة إطفاء سانتا كاتارينا أن 13 شخصا نجوا وتم نقلهم إلى المستشفيات، مضيفة أن 21 شخصا كانوا على متن المنطاد ومن بينهم قائد المنطاد.

والأحد الماضي، سقط منطاد في ولاية ساو باولو، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 11 شخصا آخرين، وفقا لما أفادت به بوابة "جي 1" الإخبارية.